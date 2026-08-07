Kadınhanı'nda TIR Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Kadınhanı'nda TIR Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kadınhanı\'nda TIR Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Freni boşaldığı iddia edilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen TIR'ın karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Konya yönüne giden 42 AVB 053 plakalı TIR, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yöne geçerek trafik ışıklarında bekleyen 42 UF 123 ve 80 HE 804 plakalı otomobillere, 42 RL 127 plakalı hafif ticari araca ve 41 AOP 723 plakalı TIR'a çarptı. Kazada 42 RL 127 plakalı aracın sürücüsü Baki Türk olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi de yaraladı. Baki Türk, bugün Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Freni boşaldığı öne sürülen TIR'ın karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı anlar, arkasında seyreden başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sağ şeritten sol şeride geçen TIR'ın refüjü aşarak karşı yöne geçtiği görülüyor.

Kazaya ilişkin polisin başlattığı soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Kadınhanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınhanı'nda TIR Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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