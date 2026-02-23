Kadınlar Datça\'da Barış İçin Toplandı

Muğla'nın Datça ilçesinde biraraya gelen kadınlar, Ortadoğu'daki savaşların ve göçlerin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini bildirdi.

Datça Kadın Platformu'nun çağrısıyla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, farklı görüşlerden yaklaşık 75 kadın "barış" başlığı altında bir araya geldi.

Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Datça Cemevi ile siyasi partilerin temsilcileri, mimarlar ve bağımsız kadınların katıldığı toplantıda görüşler konuşuldu.

Ortak önerilerin eylem planına dönüştürülerek paylaşılacağı, kadınların sesini güçlendirmenin barış mücadelesinin temel parçası olduğu belirtildi.