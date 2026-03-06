Kadınlar Günü'nde Anlamlı Buluşma - Son Dakika
Kadınlar Günü'nde Anlamlı Buluşma

Kadınlar Günü'nde Anlamlı Buluşma
06.03.2026 15:46
Başkan Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personeli kutlayarak sergiye katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sanat Melikgazi'de düzenlenen sergiye katılarak, belediye bünyesinde çalışan kadın personelle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, belediyede çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Burada konuşan Palancıoğlu, kadınların toplumun her alanında büyük emeğe sahip olduklarını, Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçirdikleri birçok projede kadınların fikirlerine öncelik verdiklerini, kadınlara özel birçok hizmet sunduklarını belirtti.

Yılın sadece bir günü değil, her günü kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılması için çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin hayata geçirdiği birçok projede sizlerin imzası var. Sizlerin yüzünün gülmesi demek, ailenin de yüzünün gülmesi demek. Dolayısıyla da belediyede çalışan kadın personelimizin de yüzünün gülmesini istiyoruz. Bugün özel bir projemiz olan Sanat Melikgazi'mizde sizlerle bir araya geldik. Burası çok güzel bir tesis oldu. Burada el sanatları, seramik, takı tasarım, müzik, tezhip gibi konularda ustalaşacak kadınlarımıza farklı bir kapı açacağız. Buraya nitelikli ve yeteneği olan insanları alacağız, çeşitli sergiler düzenleyeceğiz. Tespih, kalem, heybe ve karikatür sergisi gibi. Bu vesileyle özverili çalışmalarınız için teşekkür eder, Dünya Kadınlar Günü'nüzü tebrik ederim."

Palancıoğlu, program sonunda el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezerek ürünleri inceledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

