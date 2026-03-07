Kadınlar Karadeniz'de Ambulans Kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Karadeniz'de Ambulans Kullanıyor

07.03.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da kadın paramedikler, zorlu coğrafyada sağlık hizmetlerini özveriyle sunuyor.

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sağlık hizmetlerinde ambulans ve arazi tipi araç kullanan kadınlar, ekip arkadaşlarıyla görevlerini özveriyle yapıyor.

Giresun'da hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli 439 personelin 237'si kadınlardan oluşuyor.

Gönüllü olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) katılan 117 personelden 38'inin de kadın olması dikkati çekiyor.

Kadınlar, ambulans, arazi tipi ambulans ve UMKE'nin arazi araçlarını kullanıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin engebeli arazisinde vakalara ulaşmak için ustalıkla araçları kullanan kadınlar, gerek hastalardan gerekse çalışma arkadaşlarından takdir görüyor.

UMKE ekibinde 3 yıldır görev yapan paramedik (acil tıp teknikeri) Şehriban Bıyık, AA muhabirine, gerekli eğitimleri aldıktan sonra ekipte araç kullanmaya başladığını söyledi.

Şoförlüğün yanı sıra acil sağlık hizmetini de yerine getirdiğini belirten Bıyık, her iki görevinden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bıyık, arazi aracıyla genellikle ambulansın yol şartları dolayısıyla gidemediği vakalara ulaştıklarını dile getirerek, "Bir kadın olarak kar kış, sıcak soğuk demeden dış ortamda görev yapıyoruz. Bunlar zorlu durumlar. Arazide zincir takmak, hasta taşımak gibi güç gerektiren işler de var." dedi.

Kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman zorluklarla karşılaştığını ifade eden Bıyık, "Hastaya ulaşmak için çetin şartlar bizi bekliyor. Bu şartlarda vatandaşlara ulaşıyoruz." diye konuştu.

Bıyık, araç kullanırken kendisini gören bazı kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Özellikle kadınlar gördüğünde övgülerle bahsediyor." ifadesini kullandı.

"Hastalar ve yakınları da bizi gördüklerinde takdir ediyorlar"

Eynesil ilçesinde görev yapan paramedik Gülendar Arslan da 5 yıldır ambulans kullandığını söyledi.

Arslan, ambulans kullanırken cesaretin önemli olduğunu dile getirerek, "Reflekslerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor, acil vakalara gidiyoruz, stres biraz olabiliyor. Tüm kadın arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Biraz cesaret ve kendine güvenle hepimiz bu işi yapabiliriz." dedi.

Trafikte diğer sürücülerin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını ifade eden Arslan, vatandaşlardan kadın ambulans sürücülerine her konuda güvenmelerini istedi.

İşini severek yaptığını belirten Arslan, "Hastalar ve yakınları da bizi gördüklerinde takdir ediyor. Bizim yörenin şivesiyle 'Kız sen ambulans mı sürüyorsun? Aferin' şeklinde takdir eden büyüklerimiz var." diye konuştu.

"Bizi ambulansın direksiyonunda gören çocuklar şaşırıyor, el sallıyor"

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde teknik birimde çalışan paramedik Güllü Öztürk de ambulansın yanı sıra aracın içindeki tıbbi cihaz arızalarında da destek verdiğini söyledi.

Babasının etkisiyle küçük yaşlardan itibaren araçlara ilgi duyduğunu belirten Öztürk, "Sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak ambulans da kullanmaya başladım. Bizi ambulansın direksiyonunda gören çocuklar şaşırıyor, el sallıyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy da sağlık hizmetinin büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ifade etti.

Aksoy, fedakarlık yükünün büyük kısmının da kadınların omuzlarında olduğunu vurgulayarak, "Kadınların fedakarca çalışmaları sonucu sağlık hizmetlerinin boyutunu ilerletebiliyoruz. Tüm kadın çalışanlarımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkürü borç biliyor ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Karadeniz'de Ambulans Kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Giden gidene Bu takıma da hoca dayanmıyor Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor

12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:20:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Karadeniz'de Ambulans Kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.