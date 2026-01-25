Adıyamanlı Kadınlar, Adımek'te Okuma Yazma Öğreniyor - Son Dakika
Adıyamanlı Kadınlar, Adımek'te Okuma Yazma Öğreniyor

25.01.2026 17:25  Güncelleme: 17:35
Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen okuma yazma kursunda, 50-60 yaş aralığındaki kadınlar yıllar sonra okuma yazma öğreniyor. Kursiyerler, azimleriyle dikkat çekiyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ADIMEK Siteler Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursu sayesinde yıllar önce çeşitli imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen kadınlar okuma yazma öğreniyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından uzman eğitmenler eşliğinde devam eden kurslarda, kursiyerler yaklaşık bir buçuk ay gibi kısa bir sürede okuma ve yazmanın temelini öğreniyor. 50-60 yaş aralığındaki kadınların sınıflardaki azmi ise görenleri hayran bırakıyor.

Kurs eğitmeni Canan Arslan,  "Çoğunluğu 50-60 yaş grubunda olan 12 öğrencimiz var. Zor bir süreç olsa da büyük bir istekle çalışıyorlar. Okumanın yaşı olmadığını herkese bir kez daha kanıtlıyorlar. Kursiyerlerimizin sadece harfleri öğrenmekle kalmayıp geleceğe daha güçlü tutunduklarına şahit oluyoruz" dedi.

Kusiyerlerden bazıları da şunları söyledi:

-Yıldız Vural: "Biz aslında okumayan insanlar olarak 'bakan körlerdik'. Bu yaşta torunlarım gelin olacak ama ben hala bir şeyler öğrenebilmenin derdindeyim. Bu imkanı bize sağlayan Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum."

-Yurdagül Kızılay: "İlkokul mezunuyum ama kendimi geliştirmek istedim. Ortamımız ve hocamız çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

-Necla Meşe: "Hiç okula gitmedim, beni göndermediler. Bu yaşta okuma yazma öğrenmek tarif edilemez bir duygu. Belediye başkanımıza ve ekibine bu işe vesile oldukları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel

