Kadınlar Sinemada Bayrak Örüyor

Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, sinema gösterimi sırasında örgü örerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sergilenecek dev Türk bayrağı projesine katkı sağladı.
Kentteki bir sinema salonunda "Atölye Yasemin" öncülüğünde Antalya'nın yanı sıra 7 ilde sinemada örgü etkinliği düzenlendi.
Antalya'daki etkinlikte 100 kadın, sinemada film izlerken Türk bayrağı projesi için kırmızı ve beyaz renklerde motifler ördü.
Tamamlanan motifler, İzmir'e gönderilerek orada birleştirilecek. Oluşturulacak dev Türk bayrağının da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sergilenmesi planlanıyor.
