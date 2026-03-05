Kadınlar Sinemada Örgü Örüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Sinemada Örgü Örüyor

Kadınlar Sinemada Örgü Örüyor
05.03.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de kadınlar sinema izlerken örgü örerek ihtiyaç sahibi çocuklara destek olacak.

Düzce'de sinema salonunda bir araya gelen kadınlar, film izlerken ördükleri örgüleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.

Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ramazanda "Sinemada Örgü" isimli farkındalık projesi başlatıldı.

Proje kapsamında iftardan sonra kentteki bir sinema salonunda buluşan kadınlar, film izlerken örgü ördü.

Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek proje kapsamında kadınların ördükleri örgüler, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, gazetecilere, kadınlarla bir araya gelerek hem sosyalleşmeyi hem de farkındalık çalışması yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukluk yıllarında film izlerken örgü örüldüğünü belirten Yüksel, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, Düzce'nin kadınları üretsin, biz de onların yaptığı çalışmaları anlatalım, paylaşalım, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayalım. Sanırım geçmiş günleri özledik. Geçmişle bugünümüzü birleştirmek istedik." diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadın meclisi üyeleri de hem film izleyip hem de ihtiyaç sahipleri için üretim yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Sinema, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Sinemada Örgü Örüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:20:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Sinemada Örgü Örüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.