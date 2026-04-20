Kadınlar Üretiyor, Ekonomilerine Destek Sağlıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki İstasyon Sanat Evi, kadınların hem meslek edinmesini hem de para kazanmasını sağlıyor.

Seramik, halı ve rattan sepet yapma atölyelerinde eğitim verilen merkezde 45 kursiyer bulunuyor. Kadınlar, burada öğrendikleri el sanatlarını üretime dönüştürerek ev ekonomilerine destek oluyor.

İstasyon Sanat Evi'nde hazırlanan ürünler, kente özgü motiflerin el işçiliğiyle işlenmesiyle dikkati çekiyor. Ürünler başta Almanya ve Hollanda olmak üzere yurt dışına ihraç edilirken, yurt içinden de talep görüyor.

Usta öğretici İlknur Altınkurt, merkezin kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu proje gerçekten çok farklı oldu. Kadınlarımız burada çalışmaktan çok mutlu. Kimseye bağımlı olmadan kendi paralarını kazanmak istiyorlar. Kazandıklarında gözlerindeki umut görülmeye değer." dedi.

Kadınların üretim sürecine duygularını da yansıttığını anlatan Altınkurt, şöyle devam etti:

"Dokudukları, ördükleri her ürün aslında onların hayatını yansıtıyor. Bir kursiyerin o gün mutlu mu stresli mi olduğunu yaptığı işten anlayabiliyorum. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Burada çok güçlü bir kadın dayanışması var. Bu kültürün devam etmesini istiyoruz. Elimizden geldiğince bunu yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz."