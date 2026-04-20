Kadınlar Üretiyor, Ekonomilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Üretiyor, Ekonomilerine Destek Sağlıyor

20.04.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiborlu'daki İstasyon Sanat Evi, kadınlara meslek edinme ve para kazanma imkanı sunuyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki İstasyon Sanat Evi, kadınların hem meslek edinmesini hem de para kazanmasını sağlıyor.

Seramik, halı ve rattan sepet yapma atölyelerinde eğitim verilen merkezde 45 kursiyer bulunuyor. Kadınlar, burada öğrendikleri el sanatlarını üretime dönüştürerek ev ekonomilerine destek oluyor.

İstasyon Sanat Evi'nde hazırlanan ürünler, kente özgü motiflerin el işçiliğiyle işlenmesiyle dikkati çekiyor. Ürünler başta Almanya ve Hollanda olmak üzere yurt dışına ihraç edilirken, yurt içinden de talep görüyor.

Usta öğretici İlknur Altınkurt, merkezin kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu proje gerçekten çok farklı oldu. Kadınlarımız burada çalışmaktan çok mutlu. Kimseye bağımlı olmadan kendi paralarını kazanmak istiyorlar. Kazandıklarında gözlerindeki umut görülmeye değer." dedi.

Kadınların üretim sürecine duygularını da yansıttığını anlatan Altınkurt, şöyle devam etti:

"Dokudukları, ördükleri her ürün aslında onların hayatını yansıtıyor. Bir kursiyerin o gün mutlu mu stresli mi olduğunu yaptığı işten anlayabiliyorum. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Burada çok güçlü bir kadın dayanışması var. Bu kültürün devam etmesini istiyoruz. Elimizden geldiğince bunu yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Keçiborlu, Ekonomi, Isparta, İhracat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Üretiyor, Ekonomilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:40:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Üretiyor, Ekonomilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.