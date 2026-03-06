Kadınlara Eşit Sosyal Güvenlik Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlara Eşit Sosyal Güvenlik Teklifi

06.03.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kadim Durmaz, kadınların sosyal güvenlikte eşitliği için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kadınların sosyal güvenlik sisteminde karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, sigorta başlangıcından önce yapılan doğumların da doğum borçlanması kapsamına alınmasını ve kadınların emekliliğe erişimde yaşadığı hak kayıplarının giderilmesini öngörüyor.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kadınların sosyal güvenlik sisteminde karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde verilen teklif, doğum borçlanması hakkının kapsamının genişletilmesini ve kadınların emekliliğe erişimde yaşadığı hak kayıplarının giderilmesini amaçlıyor.

Durmaz'ın hazırladığı teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifle, doğum borçlanmasının yalnızca sigortalılık başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlarla sınırlı olması nedeniyle ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

Mevcut uygulamada kadın sigortalılar yalnızca sigorta başlangıcından sonra yaptıkları doğumlar için doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Sigorta başlangıcından önce doğum yapan kadınlar ise doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldıkları süreleri borçlanamıyor.

Durmaz, mevcut düzenlemenin kadınları "sigortadan önce doğum yapanlar" ve "sigortadan sonra doğum yapanlar" şeklinde iki farklı statüye ayırdığını belirterek, doğum nedeniyle çalışma yaşamına ara vermek zorunda kalan kadınların bu sürelerinin sosyal güvenlik sistemi içinde karşılık bulması gerektiğini ifade etti.

Kanun teklifiyle doğum borçlanmasının kapsamının genişletilmesi ve esnaf ile tarım Bağ-Kur'lu kadınların da bu haktan yararlanabilmesi öngörülüyor. Düzenleme ile özellikle kırsal bölgelerde çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Teklifin gerekçesinde, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin hükme işaret edildi. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü'nün eşit ücret, ayrımcılığın önlenmesi, aile sorumlulukları olan çalışanların korunması ve analığın korunmasına ilişkin sözleşmelerine de atıf yapıldı.

Teklife göre kadın sigortalılar, sigortalılık başlangıcından önce veya sonra gerçekleşen doğumlar için üç defaya mahsus olmak üzere her doğum için iki yıla kadar borçlanma yapabilecek. Durmaz, kadınların emeklilik hakkına erişiminin kolaylaştırılması ve sosyal güvenlik sisteminde eşitliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadelenin de kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Durmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

Kadim Durmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlara Eşit Sosyal Güvenlik Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:08:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadınlara Eşit Sosyal Güvenlik Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.