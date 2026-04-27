Kadınlara Özel İş Kıyafetleri: Güvenlik ve Konfor İçin Tasarım

Matilda Jordanova-Duda Jennifer Herb, Alman Demiryolları'nın iştiraki DB Cargo'da manevra görevlisi olarak çalışıyor. Frenleri kontrol ediyor, yük vagonlarını bağlayıp ayırıyor. İş kıyafetinin eğilme, tırmanma gibi hareketlere uyum sağlaması, gece gündüz görünür olması ve hava koşullarına karşı koruma sağlaması gerekiyor. Herb, yüksek esneklik oranına sahip, reflektör şeritli turuncu bir uyarı ceketi ve pantolon giyiyor. Eskiden yüksek görünürlüklü koruyucu kıyafetler sert ve ağırdı, özellikle kadın çalışanlar için uygun değildi. İngiltere Kadın Mühendisler Derneği'nin araştırmasına göre, katılımcıların yarısından fazlası kişisel koruyucu ekipmanlarının kendilerini korumadığını belirtti.

Larissa Zeichhardt, kız kardeşiyle birlikte ray hattı bölgesinde yüksek gerilim kabloları döşeme alanında uzmanlaşmış bir şirketi yönetiyor. Standart erkek koruyucu kıyafetlerinin kullanışsız ve güvensiz olduğunu, bu nedenle kadın kalıbında kıyafet aradığını söylüyor. Köln merkezli Bierbaum-Proenen şirketinde bulduğu kıyafetleri bir özgürleşme olarak hatırlıyor. Şirketin ürün müdürü Heike Altenhofen, kadın kalıplarının sağlık sektörü için her zaman var olduğunu, ancak erkek egemen sektörlerde kadınların uygun kıyafet eksikliğini ses çıkarmadan kabullendiğini belirtiyor. Bugün kullanıcılar, boş zaman kıyafetleri kadar rahat iş kıyafetleri istiyor.

Bierbaum-Proenen, Deutsche Bahn ile iş birliği sayesinde yüksek görünürlüklü koruyucu kıyafetleri kadın anatomisine uygun hale getirdi. Göğüs pensi, çift yönlü fermuar gibi küçük ayrıntılar fark yaratıyor. Kadın kıyafetleri erkek modelleri gibi görünse de aynı malzemeler kullanılıyor. Altenhofen, kadın kalıplarının stokta üretilmediğini ancak tasarlanıp sertifikalandırıldığını söylüyor. Cironun büyük olmadığını ancak müşteri memnuniyeti için önemli olduğunu vurguluyor.

Kadınlara özel iş kıyafetleri işverenin imajını güçlendiriyor. Bazı şirketler ihalelerinde kadın kıyafeti seçeneği talep ediyor. LAT şirketinin yöneticisi Zeichhardt, şık ve rahat iş kıyafetlerinin genç kadın başvurularını artırdığına inanıyor. Danimarkalı üretici Fristads'ın ürün direktörü Lena Hojland, yalnızca rahat olduğu için isteyerek giyilen koruyucu kıyafetin gerçekten koruma sağlayabileceğini belirtiyor. Kadınlara özel iş kıyafeti konusu giderek daha görünür hale geliyor ve birçok büyük müşteri tüm çalışanları için tek elden çözüm istiyor.