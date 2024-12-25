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Kadınlara Seramik Kursu Desteği

Kadınlara Seramik Kursu Desteği

Onikişubat Belediyesi, BAE ve Deniz Feneri'nin desteğiyle depremzedelere seramik kursu açtı.

25.12.2024 19:46
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Onikişubat Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Deniz Feneri Derneği tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta seramik kursu ve kurs merkezi açıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, EXPO Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olarak yaşadıkları zor günlerin ardından sağlanan bu destekleri asla unutmayacaklarını belirtti.

Kadın istihdamına yönelik önemli bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Toptaş, şunları kaydetti:

"Bu proje, sadece bir kurs merkezi açılışı değil, aynı zamanda depremin yaralarını birlikte sarmanın, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın bir göstergesidir. Bu projeyi hayata geçirirken, özellikle depremden etkilenen kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara yeni bir kapı açmayı hedefledik. Burada kadınlarımız hem üretecek hem öğrenecek hem de emeklerini kazanca dönüştürecek. Kadınlarımızın ellerinden çıkan her bir eser, aslında sabrın, azmin ve emeğin bir yansıması olacak. Aynı zamanda kadınlarımız ürettikleri eserlerle aile ekonomilerine katkı sağlayacak."

Toptaş, belediye olarak sosyal projeler ve istihdam odaklı çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Dr. Moza Al Hosani de projeyle dost Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınlara sürdürülebilir destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu girişimin kadınlara yeni beceriler kazandırarak ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmelerine katkı sağlayacağını belirten Hosani, "Bu projeyle her yıl 150-200 kadının seramik alanında yeni beceriler öğrenme fırsatı bularak güçlenmesi hedefleniyor. Bu sayede kadınlar sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturabilecek, yaşam standartlarını iyileştirecek ve finansal bağımsızlıklarına kavuşacak." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Başkanvekili Hamit Kunt da projenin depremden etkilenen kadınların yeniden hayata tutunmasına vesile olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Belediye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlara Seramik Kursu Desteği - Son Dakika

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