Kadınlara Yetersiz Hukuki Koruma

(TBMM) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kadınlara şiddet karşısında etkili ve sürekli bir hukuki koruma sağlanmadığını belirterek "Kadınlar tek tek anlatmış: Yapılan şikayetlerde, karakollarda kimi zaman kadınların ifadeleri dahi alınmadan geri gönderiliyor ya da 'somut bir şey yok' denilerek başvurular ciddiye alınmıyor" diye konuştu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'deki basın açıklamasında, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Karaca, kadınlara şiddet karşısında etkili ve sürekli bir hukuki koruma sağlanmadığını belirterek Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin 2025 yılı şiddet raporunu açıkladığını kaydetti. Raporun somut olaylar ve çarpıcı veriler içerdiğini dile getiren Karaca, "Aile Bakanı'nın dilinden düşürmediği 'şiddete sıfır tolerans' sloganının sahada hiçbir karşılığı olmadığını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl derneğe 8 bin 349 kadın ve çocuk başvuru yapmış. Bakın, bir mahallede kurulu, kadınların dayanışmasıyla ayakta duran küçücük bir dernekten bahsediyoruz. 8 bin 349 başvuru almış. Bunlardan 520'si şiddetten korunmak için başvurmuş ve geçen yıla göre bu sayı yüzde 19,5 artmış" dedi.

"Aile Yılı'nın kadınlara ve çocuklara ne faydası oldu?"

Karaca, iktidarın "Aile Yılı"nda gerçekleşen bu şiddet olaylarının yarısından fazlasının aile içinde yaşandığını söyleyerek "Üstelik bu kişiler, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'ne başvurmadan önce polis, jandarma, savcılık, mahkeme ve sağlık kurumları gibi resmi kurumlara başvurmuş ancak yeterli koruma ve destek alamadıkları için son aşamada derneğe gelmişler. Kadınlar, şiddet karşısında etkili ve sürekli bir hukuki korumanın sağlanamadığını, faillerin cezasız kaldığını ve şiddetin bu nedenle sürdüğünü anlatıyor. Kadınlar tek tek anlatmış: Yapılan şikayetlerde, karakollarda kimi zaman kadınların ifadeleri dahi alınmadan geri gönderiliyor ya da 'somut bir şey yok' denilerek başvurular ciddiye alınmıyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların şikayet sonrasında da "Bu davadan bir şey çıkmaz, uzar, masraf olur" denilerek uzlaştırmacılar tarafından geri adım atmaya zorlandıklarına dikkati çeken Karaca, "Bir mahalleden 520 kadın ve çocuk devlet tarafından korunmadığı için bir mahalle derneğine başvurup koruma ve destek talep ediyor. Aile Bakanı'na da gönderdik bu raporu. KEFEK ve Adalet Bakanı'na gönderdik. Bakan'a soruyoruz: Aile Yılı'nın kadınlara ve çocuklara ne faydası oldu? Personele verdiğiniz eğitimlerin ne faydası oldu? Kadınlara verdiğiniz aile ve evlilik eğitimleri şiddeti azalttı mı? Esenyalı'nın şiddet sarmalındaki binlerce kadın, bu soruyu soruyor size" diye tepki gösterdi.

"Tepeden aşağıya bütün yetkilileri de derhal sorumluluk almaya, görevlerini yapmaya çağırıyoruz"

Karaca, raporda 6 bin 804 kadının temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için derneğin dayanışma ağına ulaştığının yer aldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ekmek, gıda, barınma, kira, fatura, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için, ekonomik destek için tam 3 bin 160 kadın başvuru yapmış. Çocuğunun eğitimi için üniforma, okul çantası, kırtasiye talebiyle 2 bin 144 kadın başvurmuş. 1500 kadın çocukları için beslenme desteği için başvurdu. İçinde 10–18 yaş aralığındaki çocukların da olduğu 600 kişi iş talebi için derneğe başvurmuş. Rapor diyor ki; 'Okula beslenme götüremediği için akran baskısı yaşayan çocukların örgün eğitimden uzaklaştığını gözlemliyoruz.' 10 yaşındaki çocuk okuldan alınıp kuaföre çırak verilmiş. Madde kullanımı ve bağımlılık özellikle işçi çocuklar ve gençler arasında tırmanmış. Bu çocukların okulda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek yiyebilmesi için, sağlıklı beslenme her çocuğun hakkıdır, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği dava açtı. İktidarınız bu talebin neresinde duruyor? Aile Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı bu soruya cevap vermek, bu soruna çözüm üretmek zorundadır. Sosyal haklara ulaşamayan, korunamayan, açlıkla sınanan, şiddet sarmalının kuşaklara aktarıldığı, kadınların ve çocukların ölmemek için duadan başka sığınacak bir şeyi olmadığı, her gün daha çok dibe çekilen bir tablo var karşımızda. Bu sadece bir mahallenin tablosu. Ülkenin tamamı bu girdabın içinde. Yüzümüze bir tokat gibi çarpan kadınların ve çocukların somut hikayelerinin olduğu bu raporu ilgili Bakanlıklara gönderdik. Tepeden aşağıya bütün yetkilileri derhal sorumluluk almaya ve görevlerini yapmaya çağırıyoruz."