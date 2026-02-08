Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün\'ün Yanındayız"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü hedef alan paylaşıma ilişkin, "Bu zihniyete inat, kadınlar hayatın her alanında var olmaya devam edecek. Zeynep Başkan'ın yanındayız" açıklamasını yaptı.

Ayşe Ünlüce, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef alan paylaşıma tepki gösterdi. Ünlüce, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Akgün'ün maruz kaldığı ayrımcı ve seviyesiz ifadeleri kınıyorum. Bizim siyasetlerden öte mücadelemiz; kadınlar söz konusu olduğunda hoyratça ve saygısızca bilinçaltından yüzeye çıkan bu bakış açısıyladır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını kazandıran cumhuriyetin bir neferi olarak, bir kadına kıyafeti üzerinden kirli bir dille saldırılmasını asla kabul etmiyorum. Bilinsin ki; bu zihniyete inat, kadınlar hayatın her alanında var olmaya devam edecek. Zeynep Başkan'ın yanındayız."