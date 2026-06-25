Kadınların Adalete Erişim Hakkı Vurgulandı - Son Dakika
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Kadınların Adalete Erişim Hakkı Vurgulandı

25.06.2026 18:38
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AKPM'de Türk milletvekilleri, kadınların adalete erişim hakkı için uluslararası mekanizmalara çağrı yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) Türk milletvekilleri, "kadınların adalete erişim hakkının sağlanması" çağrısında bulundu.

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AKPM Genel Kurulu'nda "Kadınların Adalete Erişimi" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, adalete erişimin yaşam hakkıyla başlayan temel bir hak olduğunu belirterek, Gazze'deki kadınların durumuna dikkati çekti.

Uluslararası hukuk kapsamında kadınların koruma altında olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ancak uluslararası mekanizmalar başarısız olmuş ve uluslararası toplum, Gazze'deki kadınları koruma konusunda tamamen felç olmuştur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun bu kadar işlevsiz kalmasının Gazze'de adalete erişimin mümkün olmadığını açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Yıldız, Avrupa'da Müslüman kadınlara yönelik toplumsal ayrımcılığın da adalete erişimi engellediğini dile getirdi.

Yıldız, "Bazı üye devletlerde dahi, kadınların kendi bedenleri ve dini tercihleri üzerindeki kararlarına devlet müdahalesi, hangi sebeple olursa olsun, kabul edilemez ve temelden insanlık dışıdır." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, Avrupa ülkelerinde Müslüman kamu çalışanlarına başörtüsü ve Müslüman öğrencilere okullarda abaya yasağı uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Böylesi uygulamaların, kadınların adalete erişimini doğrudan engellediğini ve hukuki başvuru yollarını fiilen ortadan kaldırdığını ifade eden Yıldız, "İster çatışma bölgelerinde ister kendisini demokratik olarak tanımlayan toplumlarda olsun, her kadın eşitlik ve onur içinde adalete eşit erişim hakkını hak ediyor." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de kadınların korunma taleplerinde karşılaştıkları zorluklara dikkati çekerek, birçok ülkede kadınların ve kız çocuklarının şiddet, insan ticareti, cinsel istismar, zorla fuhuş veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin diğer biçimlerine karşı yeterince korunmadığının mahkeme kararları ile açık olduğunu kaydetti.

Gökçen, "Bu kararlar, bunun yalnızca tek bir ülkenin değil ortak bir Avrupa sorunu olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Gökçen, bu ihlallerin temelinde yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik sistematik ayrımcılığın yattığını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların Adalete Erişim Hakkı Vurgulandı - Son Dakika

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