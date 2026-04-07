'Dijital Benim İşim' Projesiyle 61 Binden Fazla Kadına Dijital Eğitim Verildi

07.04.2026 11:22
Millî Eğitim Bakanlığı ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Dijital Benim İşim' projesi, 6 yılda 61 binden fazla kadına dijital okuryazarlık ve pazarlama gibi eğitimler vererek ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonlarını destekliyor. Proje, katılımcılarda dijital becerilerin yanı sıra dayanışma ağları ve özgüven gibi olumlu etkiler yarattı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesiyle 6 yılda 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verildi. Eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yürütüldü.

Projenin sosyal etki analizine göre, 6 yılda 123 milyon TL'yi aşkın sosyal değer elde edilirken, son bir yılda yapılan her 1 TL'lik yatırımın 15,73 TL'lik sosyal getiri sağladığı hesaplandı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, projenin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini ve kadınların dijital beceriler kazanmasının toplumsal kalkınma için değerli olduğunu belirtti.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise projenin kadınların dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklediğini ve deprem bölgesindeki illeri de kapsayan geniş bir coğrafi yayılıma sahip olduğunu vurguladı. Eğitimlere katılan kadınlarda dijital okuryazarlık, dijital pazarlama yetkinlikleri ve dijital dünya farkındalığında önemli artışlar gözlemlendi.

Örneğin, dijital okuryazarlık eğitimlerinde katılımcıların yüzde 99'u temel cihazları ve interneti güvenli kullanabilir hale geldi. Dijital pazarlama eğitiminde ise katılımcıların yüzde 94'ü dijital pazarlama araçlarını etkin kullanabilme becerisi kazandı. Ayrıca, eğitimler sırasında kadınlar arasında dayanışma ağları oluştu ve Dijital Köprüler Rehberlik Programı gibi tamamlayıcı destek modelleri geliştirildi.

Bu programlar, katılımcılarda özgüven artışı ve sosyal destek hissi gibi olumlu etkiler yarattı. Proje, teknik yetkinliklerin insani dokunuşlarla birleştiği sürdürülebilir bir model sunarak, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye devam ediyor.

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
