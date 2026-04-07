'Dijital Benim İşim' Projesiyle 61 Binden Fazla Kadına Dijital Eğitim Verildi

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesiyle 6 yılda 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verildi. Eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yürütüldü.

Projenin sosyal etki analizine göre, 6 yılda 123 milyon TL'yi aşkın sosyal değer elde edilirken, son bir yılda yapılan her 1 TL'lik yatırımın 15,73 TL'lik sosyal getiri sağladığı hesaplandı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, projenin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini ve kadınların dijital beceriler kazanmasının toplumsal kalkınma için değerli olduğunu belirtti.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise projenin kadınların dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklediğini ve deprem bölgesindeki illeri de kapsayan geniş bir coğrafi yayılıma sahip olduğunu vurguladı. Eğitimlere katılan kadınlarda dijital okuryazarlık, dijital pazarlama yetkinlikleri ve dijital dünya farkındalığında önemli artışlar gözlemlendi.

Örneğin, dijital okuryazarlık eğitimlerinde katılımcıların yüzde 99'u temel cihazları ve interneti güvenli kullanabilir hale geldi. Dijital pazarlama eğitiminde ise katılımcıların yüzde 94'ü dijital pazarlama araçlarını etkin kullanabilme becerisi kazandı. Ayrıca, eğitimler sırasında kadınlar arasında dayanışma ağları oluştu ve Dijital Köprüler Rehberlik Programı gibi tamamlayıcı destek modelleri geliştirildi.

Bu programlar, katılımcılarda özgüven artışı ve sosyal destek hissi gibi olumlu etkiler yarattı. Proje, teknik yetkinliklerin insani dokunuşlarla birleştiği sürdürülebilir bir model sunarak, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye devam ediyor.