Kadınların Sesi Kepez'de

Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadınların Sesi Kepez'in Sesi" konseri düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Akademi Kadınlar Korosu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında aynı sahnede buluşacak.
Konserin şefliğini Engin Beslek üstlenecek.
Etkinlik, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da sanatseverlerle buluşturulacak.
