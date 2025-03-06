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Kadınların Sorunları ve Eşitlik Vurgusu

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Ofluoğlu, kadınların en büyük sorunlarının şiddet ve istihdam olduğunu belirtti.

06.03.2025 11:52
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Kadınların en büyük problemi toplumda saygınlıklarının, değerlerinin, bir yerlerinin olmayışı. Eğer kadının statüsü yükseltilirse toplumsal eşitlikte sağlanmış olur. Böylece şiddetin de önüne geçilir. Kadınların Türkiye'deki en büyük problemi de şiddet. Her gün bir kadın cinayeti işleniyor. İkinci büyük problem de istihdam problemi" dedi.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin hafta başından beri bir dizi program yaptıklarını ve hafta sonuna kadar da bu programların devam edeceğini aktardı. Ofluoğlu, pazartesi günü ülke genelinde binin üzerinde yeni kadın üye kaydı yaptıklarını belirterek, dün parti grubuna da katılan yeni üyelerle birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

"Cuma günü kadın politikalarımızı anlatan bir açıklama yapacağız"

Ofluoğlu, bugün ise parti genel merkezinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun da katılımıyla 'Kadının statüsünün Güçlendirilmesi' konulu bir panel düzenleyeceklerini söyledi. Ofluoğlu, "Cuma günü bir basın açıklaması yapacağız. Bizim kadın politikamız üzerine bir açıklama olacak. 8 Mart'ta ise Dünya Kadınlar gününe ilişkin hazırladığımız bir şiddet kartı var. Kartvizit şeklinde hazırladığımız bu kartları tüm ülke genelinde illerin merkezlerinde kadınlarla buluşup hem günlerini kutlayacağız hem de şiddete dair bir biliçlendirme, bir farkındalık yapacağız. Böylelikle bir haftalık süreci dolu dolu geçirmiş olacağız" dedi.

"En büyük problem şiddet ve istihdam"

Kadınların genel sorunları üzerine de değerlendirmelerde bulunan Ofluoğlu, "Kadınların en büyük problemi toplumda saygınlıklarının, değerlerinin, bir yerlerinin olmayışı. Eğer kadının statüsü yükseltilirse toplumsal eşitlikte sağlanmış olur. Böylece şiddetin de önüne geçilir. Kadınların Türkiye'deki en büyük problemi de şiddet. Her gün bir kadın cinayeti işleniyor. İkinci büyük problem de istihdam problemi. Sonrasında eğitim de ciddi bir problem. Kız çocuklarımız okula ulaşamıyor. 4+4+4 kız çocuklarını özellikle 12 yıllık eğitimin tamamından uzaklaştırdı. Bir de üzerine taşımalı sistem vardı özellikle kırsal kesimlerde. İktidar taşımalı sistem pahalı diyerek pazartesi çocukları alıp hafta içi devletin veya imam hatiplerin yatılı okullarında barındırıyor. Aileler 5 gün boyunca kız çocuklarından ayrı kalmak istemiyor. Bu durumda özellikle kız çocuklarının okumasını engelleyen bir durum yarattı. 2023 yılında 10 bine yakın kız çocuğu, 18 yaşından küçük kız çocuğu maalesef evlendirildi. Bu problem de ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Kadının eşitliğinin bazı partiler tarafından 'feminist' yaklaşımlar olarak adlandırıldığını belirten Ofluoğlu, "Bizler insan olarak insan hakkını istiyoruz. Eşit bir birey olmak istiyoruz. Yani bir erkeğe hangi haklar tanınıyorsa bizler de o hakları istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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