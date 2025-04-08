Kadınların Üretim Alanı Artıyor: Muğla'da Balmumu Eğitimleri Düzenlendi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği balmumu eğitimleri, bu kez Fethiye'de faaliyet gösteren Likya Kadın Kooperatifi'nin Çalış Mahallesi'ndeki mağazasında yapıldı.

Kadın emeğini üretimle buluşturmak ve kırsaldaki kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasını teşvik etmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan balmumu eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda düzenlenen eğitimlerle kadınların üretime katılması, el emeğiyle ürün ortaya koyması ve sosyal hayatın içinde daha aktif yer alması sağlanıyor.

Balmumu eğitimi, bu kez Fethiye'de faaliyet gösteren Likya Kadın Kooperatifi'nin Çalış Mahallesi'ndeki mağazasında gerçekleştirildi. Fethiye Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda düzenlenen eğitime katılım yoğun oldu. Eğitim sayesinde kadınlar hem yeni bir üretim alanı öğrendi hem de birlikte zaman geçirerek dayanışma ortamı oluşturdu.