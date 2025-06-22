Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.
İlçenin Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.
Törende Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti.
Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, vatandaşlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Öte yandan zanlı M. Canpolat'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kadir Canpolat Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?