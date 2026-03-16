Kadir Gecesi Bişkek'te Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Kadir Gecesi Bişkek'te Coşkuyla İdrak Edildi

16.03.2026 23:06
Kırgızistan'da Kadir Gecesi, Bişkek'teki camilerde yoğun katılımla dualarla kutlandı.

İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kırgızistan Müftülüğü tarafından Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduranlar, teravih namazının ardından düzenlenen vaaz programına katılarak okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Bu yıl hatimle kıldırılan teravih namazları, Kadir Gecesi'ne özel yapılan hatim duasıyla tamamlandı.

Programda, Kırgız ve Türk imamlar birlikte görev alırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren program, edilen dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi Bişkek'te Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
SON DAKİKA: Kadir Gecesi Bişkek'te Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
