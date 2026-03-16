Kadir Gecesi Bişkek'te Coşkuyla İdrak Edildi

İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kırgızistan Müftülüğü tarafından Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduranlar, teravih namazının ardından düzenlenen vaaz programına katılarak okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Bu yıl hatimle kıldırılan teravih namazları, Kadir Gecesi'ne özel yapılan hatim duasıyla tamamlandı.

Programda, Kırgız ve Türk imamlar birlikte görev alırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren program, edilen dualarla sona erdi.