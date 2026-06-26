Kadir İnanır hayatını kaybetti

(İSTANBUL) - Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 77 yaşındaki usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İnanır'ın vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Fatsa'da tamamlayan İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu. Aynı yıl "Yedi Adım Sonra" filmiyle sinemaya adım atan İnanır, 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray ile başrolü paylaşarak geniş kitlelerce tanındı.

Türk sinemasının unutulmaz erkek yıldızları arasında yer alan İnanır, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Utanç", "Bir Yudum Sevgi", "Yılanların Öcü", "Tatar Ramazan" ve "Tatar Ramazan Sürgünde" gibi çok sayıda önemli yapımda rol aldı.

Kadir İnanır, kariyeri boyunca Altın Koza, Altın Portakal ve Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü. Sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de rol alan İnanır, Türk sinemasında güçlü, onurlu ve unutulmaz karakterlerle hafızalarda yer edindi.