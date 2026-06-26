Kadir İnanır İçin Başsağlığı - Son Dakika
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Kadir İnanır İçin Başsağlığı

26.06.2026 21:44
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Efkan Ala, Kadir İnanır'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Ala, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Sinema ve sanat dünyasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberini teessürle öğrendim. İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadir İnanır İçin Başsağlığı - Son Dakika

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