(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, "Türk sinemasının usta ismi sevgili ağabeyim Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milletimizin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı. Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.