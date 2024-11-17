Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Sağa çekerek otomobili terk eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Araç Yangını - Son Dakika
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