Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Dere Mahallesi'nde Batuhan Coşkun'un (25) hayatını kaybettiği kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Coşkun'un cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Kadirli ilçesi Dere Mahallesi'nde dün, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Batuhan Coşkun'u bıçaklayarak öldüren S.A. olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?