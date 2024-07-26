Kadirli'de firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan aranan S.B'nin bir metruk binada saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.
Hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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