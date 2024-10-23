Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğunoluk köyünde 7 küçükbaş hayvan çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheyi gözaltına aldı.
Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Gözaltı - Son Dakika
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