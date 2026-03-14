Kadirli'de motosiklet kazası: Bir yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EU 530 plakalı otomobil ile 80 ABA 168 plakalı motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
