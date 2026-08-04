Kadirli'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı
Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde H.D. idaresindeki otomobille B.T'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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