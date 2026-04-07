Kadirli'de Sağanak Yağış Taşkınlara Neden Oldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kırsal kesimde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Su taşkınları nedeniyle Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağının yazıhanesi ve bir yaya köprüsü yıkıldı.

Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Bülbül Deresin'den yükselen sular, minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı. Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle yaşanan taşkın nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar mahsur kaldı. İlçede farklı noktalarda su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),