Kadirli'de Selde 2 Kişi Mahsur Kaldı
Kadirli'de Selde 2 Kişi Mahsur Kaldı

08.04.2026 00:10
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sel sularında mahsur kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kırsal kesiminde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 33 VFS 22 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi, Savrun Mahallesi'ndeki Mehmet Can Caddesi Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının bahçesine sığındı. Sel sularının yükselmesiyle otomobilde bulunan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı, araçta mahsur kaldı. Suya gömülen araçtaki 2 kişi için belediye ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Kaza, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Advertisement
