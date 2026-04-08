Kadirli\'de Selde 2 Kişi Mahsur Kaldı

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kırsal kesiminde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 33 VFS 22 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi, Savrun Mahallesi'ndeki Mehmet Can Caddesi Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının bahçesine sığındı. Sel sularının yükselmesiyle otomobilde bulunan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı, araçta mahsur kaldı. Suya gömülen araçtaki 2 kişi için belediye ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),