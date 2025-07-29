Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Saim Gürkan (60) idaresindeki 43 PH 124 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gürkan, sağlık ekiplerince götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gürkan'ın cesedi morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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