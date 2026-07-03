Kadirli'de Yangın Havuzlarına Güvenlik Önlemi - Son Dakika
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Kadirli'de Yangın Havuzlarına Güvenlik Önlemi

Kadirli\'de Yangın Havuzlarına Güvenlik Önlemi
03.07.2026 11:20
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Osmaniye Kadirli'de yangın havuzları dikenli tel ve gıda boyası ile güvenli hale getiriliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın söndürme havuzlarındaki boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla dikenli tel ve boyalı önlem alınıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangını riskine karşı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler olası yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahalede bulunmak amacıyla söndürme havuzlarının da bakımını gerçekleştiriyor.

Olası yangınlara karşı doldurulan havuzlarda, yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla da önlemler alınıyor.

Ekiplerce yüzmek amacıyla girilmemesi için etrafı dikenli telle çeviren havuzların içerisine de gıda boyası koyuyor.

Havuz suyunun renklendirildiği bu işlemle boğulma vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Can kayıplarını önlemek idaremizin öncelikleri arasındadır"

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, AA muhabirine, olası orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Gözetleme kuleleri ve yangına ilk müdahale ekipleriyle 7 gün 24 saat yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını anlatan Sarıbıyık, sorumluluk alanlarında yer alan 9 yangın havuzunun da periyodik bakımlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sarıbıyık, arazöz ve helikopterlerin yangın sırasında su aldığı havuzlara bazı vatandaşların da tehlikeli olmasına rağmen serinlemek amacıyla girdiğini ifade etti.

Bu havuzlarda kimi zaman boğulma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Sıcak yaz aylarında serinlemek maksadıyla havuza girmekten kaynaklanabilecek can kayıplarını önlemek idaremizin öncelikleri arasındadır. Bu bağlamda havuz etrafının dikenli telle çevrilmesi ve uyarı levhalarının iyileştirilmesi gibi fiziki tedbirlere ek olarak havuz suları doğaya ve ekosisteme hiçbir zararı bulunmayan gıda boyalarıyla renklendirilmiştir. Bu yenilikçi uygulamadaki amacımız suyun görsel cazibesinin ortadan kaldırılarak amacı dışında kullanmasını engellemek ve güvenliği en iyi seviyeye çıkarmaktır. Yeşil vatanımızın korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için tüm teşkilatımızla 7 gün 24 saat görevimizin başındayız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de Yangın Havuzlarına Güvenlik Önlemi - Son Dakika

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