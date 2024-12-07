KAEÜ ve Kaman Belediyesi'nden Protokol - Son Dakika
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KAEÜ ve Kaman Belediyesi'nden Protokol

KAEÜ ve Kaman Belediyesi\'nden Protokol

KAEÜ, Kaman Belediyesi ile spor sahası ve gölet yapımı için iş birliği protokolü imzaladı.

07.12.2024 11:48
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Kaman Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, rektörlük makamında protokolü imzaladı.

KAEÜ'ye ait olan Kaman ilçesi Çiftlikli Mahallesi'nde bulunan 280 ada 12 parsel numaralı 773 metrekare, "bir bodrum bir zemin iki normal katlı kagir apartman" nitelikli taşınmazın Kaman Belediyesine devri karşılığında KAEÜ'nün Bağbaşı yerleşkesine spor sahası ve gölet yapılacak.

Karahocagil, protokol ile belirtilen parseldeki taşınmazın Kaman Belediyesine bedelsiz devredilmesi sağlandığını, belediyenin bu taşınmazı kamu yararı için kullanacağını belirtti.

Üniversitelerininpaydaş kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğini, imzalanan protokol ile üniversitenin spor alt yapısına katkı sağlayacak FIBA standartlarında iki basketbol sahası ve üniversitenin çevre düzenlemesi için yapay göletin zemin çalışmasının yapılacağını kaydeden Karahocagil, üniversiteyi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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