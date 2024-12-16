Fatih Silivrikapı'da kafeteryada çalışan kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.
Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eski sevgilisini falçatayla yaralayan saldırgan kendi boğazını kesti - Son Dakika
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