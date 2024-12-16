Eski sevgilisini falçatayla yaralayan saldırgan kendi boğazını kesti - Son Dakika
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Eski sevgilisini falçatayla yaralayan saldırgan kendi boğazını kesti

Eski sevgilisini falçatayla yaralayan saldırgan kendi boğazını kesti

Fatih bulunan kafeteryada bir kadın, eski sevgilisi tarafından falçata ile saldırıya uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendini boğazından yaraladı. Saldırgan, polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da tedbiren hastaneye götürüldü.

16.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:52
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Fatih Silivrikapı'da kafeteryada çalışan kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KENDİ BOĞAZINI KESTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Fatih Kara, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski sevgilisini falçatayla yaralayan saldırgan kendi boğazını kesti - Son Dakika

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