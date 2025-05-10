Kafkas engereği çay üreticisini ısırdı

Kafkas engereği çay üreticisinin korkulu rüyası oldu

Artvin'de yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çaylık alanda çalışan bir kişi, Kafkas engereği tarafından ısırıldı. Zehirli yılanın ısırdığı 59 yaşındaki Oğuz Özten yoğun bakıma alındı.

Olay, Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çaylık alanda temizlik yapan Oğuz Özten, terlikle bahçeye indiği sırada zehirli yılan tarafından ısırıldı. Eşi tarafından fark edilen durum üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Özten'i Kemalpaşa Sağlık Ocağı'na kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından panzehirin bulunmaması nedeniyle Hopa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özten, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 48 saat gözetim altında tutulan Özten'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"Ayağı şişince yılanın ısırdığını anladık"

Yılanın ısırdığı adamın eşi Sevim Özten "Çay toplarken yılan ısırdı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sıcak olduğu için terlikle çıkmıştı. İlk başta akrep sandık. Ayağı şişince yılan olduğunu anladık. Çok şükür şu an durumu iyi" dedi.

Bölge halkı tedirgin

Kadir Başar ise, "Kafkas engereği kısa boylu, nadir görülen bir yılan. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Eniştem bahçeye terlikle indi, büyük ihtimalle yılanın üzerine bastı. Böyle bir olay ilk kez başımıza geldi" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından bölge halkı çaylık alanlarda görülen yılanlara karşı yetkililerden önlem alınmasını ve panzehir stoklarının artırılmasını talep etti.