Kafkasya Hafızası Projesi: \'Bir Çiçek Düşer Drau\'ya\' Gösterildi

Kafkas Vakfı tarafından "Kafkasya Hafızası" projesi bünyesinde hazırlanan "Bir Çiçek Düşer Drau'ya" adlı kısa film gösterimi Fatih'te bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, Kafkas Vakfı ve Irschen Belediyesi Tarih Derneği işbirliğinde, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlendi.

Tarihsel hafıza, kültürel miras ve toplumlararası ilişkilerin ele alındığı programda konuşan Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, geçen yıl 30 kişilik bir ekiple Avusturya'yı ziyaret ettiklerini ve kısa filmin de bu ziyaret çerçevesinde ortaya çıktığını söyledi.

Arıhan, Vakıf olarak 30 yıldır kültürel ve tarihsel çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Geçen yıl bu çalışmalar bağlamında 'Drau Faciası' için Irschen'e gittik. Amacımız, 80 yılın ardından bu faciayı gündeme getirmekti. Onlar da bizleri çok güzel ağırladılar ve bizlere fazlasıyla yardımcı oldular. Kendilerine bizlere gösterdikleri özen için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Arıhan, Irschen köyünün yaşanan dramla ilgili hassasiyetine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanan dramla ilgili köyün hafızası çok güçlüydü. Facianın son tanıklarına ulaştık. Onlardan önemli bilgiler edindik ve aramızdaki dostluğu pekiştirmek istedik. Geçtiğimiz ay vefat eden İlber Ortaylı gibi birçok önemli ismi bölgede ağırladık. Orada çok güzel bir misafirperverlik gördük. Bu program orada gördüğümüz güzel muamelenin bir yansımasıdır. Hazırladığımız kısa film, bize gösterilen vefanın ve yaşanan dramın bir hatırası olarak değerlendirilmelidir."

"Köyümüzde yaşanan bu trajedi beni hiç rahat bırakmadı"

Irschen Tarih Derneği Başkanı Hans Jörg Mandler, düzenlenen etkinliğin iki kültür için önemine işaret ederek, "Burada bulunmak bizler için çok önemli. 'Drau Faciası', 80 yıl önce bizim bölgemizde yaşandı. Derneğimiz bu konuyla özellikle ilgilenmektedir. Yaşanan trajedi hemen yanı başımızda oldu. Ben bir tarihçiyim ve köyümüzde yaşanan bu trajedi beni hiç rahat bırakmadı." diye konuştu.

Mandler, 'Drau Faciası'nın 1945 yılında yaşandığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"O tarihte 2 bin kişilik Kafkasya halkı, uzun bir yol alarak köyümüze ulaştı. İngilizler tarafından Sovyetlere verilmeyeceklerini umut ediyorlardı. İngiliz askerleri bunun olmayacağına dair söz verdi. Elbette bu bir yalandı ve bu sözler hiçbir zaman tutulmadı. 3 hafta sonra o insanlar Sovyetlere teslim edildiler ve ölüme yollandılar. Ne yazık ki bizim köyümüz böylesi bir olaya ev sahipliği yapmış oldu."

Yaşanan dramın tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayan Mandler, "Bugün aramızda çok sayıda genç arkadaşımız var. Onların burada yer alması çok önemli. Onlar bu bilgileri gelecek kuşaklara aktaracak. Böylece 'Drau Faciası' gibi trajik olayların tekrarlanmamasına yardımcı olacak. Ben iki kültür arasında geliştirdiğimiz bu ilişkiyi çok önemsiyorum. En büyük arzumuz, bu ilişkinin sonsuza kadar devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

"Kültürler arası diyalog ve ilişki bizler için çok önemli"

Avusturya Irschen Belediye Başkanı Manfred Dullnig ise Kafkas Vakfının yaptığı çalışmaların önemli olduğunun altını çizerek, "Vakfın yaptığı çalışmalar, kültürel ve tarihsel olarak çok kıymetli bir yerde duruyor. Bizlerin burada ağırlanması onların yürüttüğü çalışmanın büyüklüğünün bir göstergesi. Aramızda gelişen ilişkiyi çok fazla önemsiyoruz. Kültürler arası diyalog ve ilişki bizler için çok önemli. Burada çok güzel ağırlandık ve öğrendiğimiz bilgiler bizler için çok önemliydi. Bunun bir sonucu olarak hepinizi Drau'ya beklediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Mahaçkale Müzesi eski Direktörü Prof. Dr. Hacı Murat Donogo'nun da bir konuşma yaptığı etkinlik, soru cevap kısmı ve kısa filmin gösteriminin ardından sona erdi.

"Bir Çiçek Düşer Drau'ya" filmi, 8 Mayıs 1945 tarihinde Avusturya'nın Lienz kenti yakınlarındaki Drau Irmağı kıyısında, Sovyetler Birliği'nden kaçarak İngiliz birliklerine sığınan Kuzey Kafkasyalı mültecilerin, İngilizler tarafından Sovyet ordusuna teslim edilmesiyle yaşanan trajik "Drau Faciası"nı konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini Veysel Arıhan üstlenirken, senaryosunu Mustafa İsmail Çinpolat kaleme aldı.