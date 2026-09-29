Kağıthane'de 2 kişi alıkonulup darbedildi, uyuşturucu anlaşmazlığında 4 kişi tutuklandı

Kağıthane'de 2 kişinin bir evde alıkonularak darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde H.Ç. (25) ve G.S.T'nin (25) bir evde alıkonularak darbedildiğinin ihbar edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli Z.A. (28) yakalanırken, yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve hançer ele geçirildi.

Kamera görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.A. (21), T.O. (21) ve S.E.D'yi (22) de ilçedeki farklı adreslerde gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda olayın uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z.A, İ.A, T.O. ve S.E.D. tutuklanırken, H.Ç. ve G.S.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.