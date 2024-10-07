Kağıthane'de Çekiçli Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de Çekiçli Saldırı: 1 Yaralı

Husumetli kişiler, otomobilin önünü kesip çekiçle saldırarak camları kırdı, şüpheliler gözaltında.

07.10.2024 10:00
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1-KAĞITHANE'DE ÇEKİÇLİ MAGANDA DEHŞETİ: OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİLER, CAMLARI KIRIP DARBETTİLER

Doğan Can CESUR/ -KAĞITHANE'de trafikte seyreden akü ustası bir kişi, aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. te yandan saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Çekiçli Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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