Kağıthane\'de çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

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KAĞITHANE'de, 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda bulunanlar mahsur kaldı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında, saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst katlara dolması nedeniyle 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 kişi, merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.