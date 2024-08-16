Kağıthane'de evinde sera sistemiyle uyuşturucu madde imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı

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Kağıthane'de, evinde sera sistemi kurarak uyuşturucu madde imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) kapsamında Şirintepe Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını belirleyen ekipler, evde bulunan B.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, ikamet içerisinde sera sistemiyle uyuşturucu madde üretilip satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, 2 kilo 200 gram esrar, 2 kök kenevir, 4 kenevir fidanı, hassas terazi, vantilatör, nem dengeleyici cihaz, kimyasal maddeler, led ışıklandırma sistemleri ve kenevir tohumları ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.