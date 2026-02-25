Kağıthane'de Kaza: İki Yaralı

İstanbul Kağıthane'de, park halindeki bir araca ve okulun duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde R.B'nin kullandığı otomobil, park halindeki araca, ardından okul duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Hasar gören aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
