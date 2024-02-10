Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı

Kağıthane\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı ancak çekici yardımıyla otomobil ve motosiklet kaldırıldıktan sonra ulaşım tekrar açıldı.

10.02.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yol kenarındaki 2 kişi yaralandı.

Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi'nde ilerleyen K.K. (28) yönetimindeki 34 UA 5097 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, H.A. (34) ve C.B. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Araç trafiğine kapatılan cadde, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kağıthane, Çağlayan, Yaralanma, Gözaltı, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement