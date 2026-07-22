Kağıthane'de Lastik Yangını: KOAH Hastası Kadın Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Kağıthane'de Lastik Yangını: KOAH Hastası Kadın Hastanelik Oldu

Kağıthane\'de Lastik Yangını: KOAH Hastası Kadın Hastanelik Oldu
22.07.2026 11:28
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Çocukların lastik yakması sonucu çıkan yangında KOAH hastası kadın duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KAĞITHANE'de çocukların bir binanın duvarında lastik yakması nedeniyle yangın çıktı. Alevler çevredekiler tarafından söndürülürken, binanın dış duvarında hasar meydana geldi. Olay sırasında KOAH hastası Fatma U. (50) yangın nedeniyle yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın şikayetçi olurken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar apartmanın dış duvarına bitişik alanda lastik yaktı. Ateş kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle apartmanın dış duvarında hasar meydana gelirken, yükselen yoğun duman binaya doldu. Bu sırada binada yaşayan KOAH hastası Fatma U. dumandan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Serum verilen kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Fatma U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Fatma U., tedavisinin ardından Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade verdi. Kadının ateşi yakan çocuklardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların apartmanın dış duvarına bitişik alanda çakmakla lastik yaktıkları anlar görülüyor. Dumanlar sokağı kaplarken, bu sırada çevre sakinlerindne 2 kişi dumanı görerek binanın yanına geliyor. Bina bitişiğinde bulunan araçlarını çekenlerin yanı sıra, çevredekilerin itfaiyeyi aradığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Bu sırada bir bina sakini alevlere su dökerek müdahale ediyor yoğun duman bir süre daha sokakta etkili oluyor.

Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Koah, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Lastik Yangını: KOAH Hastası Kadın Hastanelik Oldu - Son Dakika

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