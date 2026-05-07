Kağıthane\'de Metrobüs Yangını

KAĞITHANE'de metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Hastane Durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü yolcuları araçtan tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasarın meydana geldiği metrobüs ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.