Kağıthane'de midibüsteki alevler servis minibüsüne sıçradı, 2 araçta inceleme yapıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de midibüsteki alevler servis minibüsüne sıçradı, 2 araçta inceleme yapıldı

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Kağıthane\'de midibüsteki alevler servis minibüsüne sıçradı, 2 araçta inceleme yapıldı
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Kağıthane\'de midibüsteki alevler servis minibüsüne sıçradı, 2 araçta inceleme yapıldı
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Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında park halindeki midibüsten çıkan yangın, servis minibüsüne sıçradı. İtfaiye alevleri söndürürken 2 araçta inceleme yapıldı ve polisin kundaklama şüphesini değerlendirdiği öğrenildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, – KAĞITHANE'de park halindeki midibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek, sokakta duran servis minibüsüne sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çıktı. Park halindeki midibüsten henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki servis minibüsüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin sardığı araçlara müdahale etti. Yangın söndürülürken, 2 araçta inceleme yapıldı. Polis ekiplerinin yangına ilişkin kundaklama şüphesini değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de midibüsteki alevler servis minibüsüne sıçradı, 2 araçta inceleme yapıldı - Son Dakika
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