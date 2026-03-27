Kağıthane'de Minibüs Yangını

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurtepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan 34 BN 4586 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen minibüs kullanılmaz hale geldi.
