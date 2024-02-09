Kağıthane\'de motosikletli saldırganlar tekel bayi önüne patlayıcı attı

Güncel

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, KAĞITHANE'de, motosikletli iki şüpheli, tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtı.Patlamanın ardından bayiden çıkarak motosikletlileri kovalayan bir kişi tabancayla defalarca havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafalarında kask olan motosikletli iki şüpheli, tekel bayinin önüne gelerek beklemeye başladı. Motosikletli şüpheliler, bayinin önüne patlayıcı attıktan sonra kaçtı. Birkaç saniye sonra yaşanan patlamanın ardından elinde tabancayla tekel bayinden çıkan bir kişi motosikletli saldırganların peşine düştü. Defalarca havaya ateş eden kişi, şüphelileri yakalayamayınca tekel bayine geri döndü. O sırada yakın bir noktada bulunduğu öğrenilen polis ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Motosikletlilerin arkasından ateş eden kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin, kısa bir süre bekledikten sonra, tekel bayi önüne patlayıcı bırakıp kaçtığı görülüyor. Patlamanın ardından bayiden elinde tabancayla çıkan bir kişi, motosikletli saldırganların arkasından koşarak defalarca havaya ateş ediyor. Motosikletlilere yetişemeyen kişi, koşarak tekel bayine giriyor. Bir süre sonra silah sesini duyan polis ekipleri markete geliyor.