Kağıthane'de servis tehdidi sonrası 3 aracın yakılmasıyla 12 zanlıdan 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de servis tehdidi sonrası 3 aracın yakılmasıyla 12 zanlıdan 9'u tutuklandı

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Kağıthane'de 14 Eylül'de bir servis aracı, 16 Eylül'de aynı firmaya ait iki servis aracı yanıcı madde dökülerek yakıldı. Okul servisi işini bırakma tehdidi nedeniyle gerçekleştiği belirlenen olayla ilgili 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de 3 servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de Nurtepe Mahallesi'nde bir servis aracı ile 16 Eylül'de aynı firmaya ait iki servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Yapılan araştırmalarda, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y'yi (66) başka bir firma yetkilisinin arayarak servis işini bırakması yönünde tehditte bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştiği anlaşıldı.

Teknik çalışmalar yürüten ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Esenyurt'taki hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin servis aracını yanıcı maddeyle ateşe verip, olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de servis tehdidi sonrası 3 aracın yakılmasıyla 12 zanlıdan 9'u tutuklandı - Son Dakika
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