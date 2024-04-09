Kağıthane'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kağıthane\'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Yapılan incelemede, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların suç kayıtları olduğu belirlendi. Olay yerinde 40 boş kovan bulundu. Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.04.2024 11:09
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Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yaşanan silahlı kavgada O.Y. (20), M.A. (30), H.Y. (38) ve S.Y. (25) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede, olayda hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralıların "kasten yaralama", "gasp", "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Caddeyi, güvenlik şeridi çekerek kapatan ekipler olay yerinde 40 boş kovan buldu.

Traflar arasında yaşanan silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, caddede şahısların birbirleriyle silahla ateş etmeleri, etraftaki vatandaşların koşarak uzaklaşması, yaralanan bir kişinin de otomobile taşınıp hastaneye kaldırılması yer aldı.

Kaynak: AA

Kağıthane, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika

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